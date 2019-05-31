شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الفكر الإسلامي»: «صدقة الفطر» من ثمار الصوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الأسبق، أن من أهم الأمور التي يجب أن يعيها المسلم هي زكاة الفطر، وأن من حكم ارتباط صدقة الفطر بالصوم أن للصوم غاية مقصودة وهدفا عظيما، يتمثل في تقوى الله (جل وعلا) قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، واختباره بالمال هو الذي يدل على تحقق الغاية والهدف من الصيام، فإذا أدى الصائم الصدقة بطيب نفس، وطهارة قلبٍ، فقد أتى الصوم بثماره، مثل الصلاة حيث إنها لا تكون مثمرة إلا إذا نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر.

وأكد النجار، في كلمته بملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) على وجوب إخراج زكاة الفطر لأنها تدخل السرور على فقراء المجتمع، حيث قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم»، وذلك لإدخال فرحة العيد على الجميع، فلا يستأثر بفرحة العيد بعض الناس دون غيرهم، قال تعالى :” قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ”.

وفي ختام كلمته، أكد النجار أن الغرض من الزكاة هو التوسعة على الفقراء وإغنائهم، مرجحًا أنه يجوز إخراجها قيمة؛ إذ المراد سد حاجة الفقير في هذا اليوم، والتوسعة عليه، وهذا في القيمة أولى، أما من قالوا بعدم الإجزاء من غير الأشياء المحددة في الحديث فينقصهم الملكة الفقهية والعقل الاجتهادي.

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وفي كلمته، أكد الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين السابق، أننا نعيش مع صفتين من صفات الرسول (صلى الله عليه وسلم) في ظل تشريعه لصدقة الفطر، قال تعالى: ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ”، وقد تجلت مظاهر الرأفة والرحمة فيما يتعلق بصدقة الفطر في أمور عديدة، منها: أن جعل نصاب صدقة الفطر من الأشياء المذكورة في الحديث، ولم يجعلها قدرًا من الذهب أو الفضة، إذ لو كانت ذهبًا أو فضةً لشق ذلك على الناس في جميع الأزمنة والأمكنة، وأدى إلى زيادة كبيرة في سلعة معينة بدون فائدة، كما أنها لو حُددت بالدينار أو الدرهم مع أنه ورد ذكرهما في القرآن الكريم لكان فيه أيضًا مشقة على عموم المسلمين، لهذا كان من مظاهر رأفته ورحمته (صلى الله عليه وسلم) أن جعلها في هذه الأنواع.

وأضاف عوض: «ففي حديث ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما) قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)».

وأكد أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وسع دائرة الإخراج فلم يقصرها على نوع واحد فقط، وإنما قال صاعًا من برُ أو أقطٍ، لتتسع الدائرة ويظهر يُسر الشريعة، أما الذين وقفوا على شواطئ المعرفة دون الغوص في بحورها، لم يتفقهوا في روح التشريع الإسلامي، وكونه صالحا لكل زمان ومكان.

وأوضح أن بعض المتشددين جعلوا النص مشكلة مع أن النص جاء لحل مشكلة الفقير ليلة العيد، وتلك قضية تحتاج إلى سعة فهم، وتجديد فكرٍ، وقد أحسنت دار الإفتاء المصرية في تحديدها قيمة صدقة الفطر بالجنيه المصري، فإنه هو الأجدى والأنفع للفقير.