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الموافقة على تقليل اغتراب جميع معلمى أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على المذكرة المعروضة من الدكتور السيد الفيومى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان والتى تتضمن نقل 301 معلم مغترب من محافظة أسوان داخليًا الذين تقدموا بطلبات نقل إلى المديرية التعليمية

 

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جاء ذلك وفقًا لآليات العمل على تخفيف العبء عن المعلمين المغتربين داخليًا داخل المحافظة ورفع معدل الرضا الوظيفى والذى ينعكس بالإيجاب على خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى.

 

ووجه عمر بإعادة توزيع المعلمين وفق ضوابط استغلال الزيادة مع حصر العجز بكامل مدارس المحافظة استعداداً لتداركه قبل بداية العام الدراسى القادم.

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