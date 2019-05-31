شكرا لقرائتكم خبر عن مدون إماراتى شهير يلتقط صورا من أعلى محور روض الفرج: سأدعم سياحة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجري المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، زيارة إلى محور روض الفرج الجديد، وكوبري تحيا مصر، وذلك أثناء زيارته التى يجريها في مصر، لدعم وترويج السياحة المصرية.

المدون الإماراتي اهتم بالتقاط الصور أعلي محور روض الفرج، وذلك للتعبير عن الحجم الكبير للإنجازات التي تشيدها الدولة المصرية، وتعبيرا منه عن اعتزازه بحجم المشروع الضخم.

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ودشن المدون الإماراتي في تدوينة له عبر الفيس بوك، هاشتاج تحت مسمي "# سأدعم_سياحة_مصر⁩ في الطريق إلى ⁧محور روض الفرج⁩ ⁧، وكوبري تحيا مصر" .

ويعد محور روض الفرج، أحد أكبر المشروعات القومية في مصر، ويحتوي على أعرض كوبري ملجم "معلق" في العالم، بعرض 64.8 متر، وتم تسجيله في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بمجرد افتتاحه رسميًا.