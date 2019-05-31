شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى مناسك العمرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه صباح اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، واللتين ستعقدان على التوالى بمكة المكرم.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتى في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.