ضبط مليون و400 ألف جنيه بحوزة مسافر للإمارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

ضبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، راكب مسافر على متن طائرة مصر للطيران المتجة إلى مدينة دبي الإماراتية، بعد محاولته تهريب مليون و400 ألف جنيه داخل حقائبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبهت الخدمة المعنية من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب، في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب أثناء تواجدها على جهاز كشف الحقائب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مليون و400 ألف جنيه مصري، مخالفًا بذلك قانون النقد المصري.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، بإلغاء سفر الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية معه.