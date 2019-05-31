مكرم محمد أحمد يشيد بالدعم الإعلامي السعودي بالقمتين العربية والإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية استضافة المملكة العربية السعودية للقمم العربية والإسلامية، مبينًا أن عقدها في مكة المكرمة يكسبها أهمية بالغة وكبيرة.

وقال مكرم في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن هذه القمم تسعى نحو العمل على إيجاد توافق كامل بشأن العديد من الملفات الساخنة، التي سيناقشها القادة والتوصل إلى رؤى وحلول لها.

وأشاد مكرم بالتجهيزات التي تقدمها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، والتي اعتبرها دعمًا لوجستيًا مهمًا لممثلي جميع وسائل الإعلام العربية والدولية المسموعة والمقروءة والمرئية؛ لينقلوا وقائع وأعمال هذه القمم بكل احترافية ومهنية عالية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.​