ضبط 106 قضايا تموينية و24 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.
وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 106 قضايا متنوعة، أبرزها 17 منشأة بدون ترخيص، 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و10 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن و14 عدم نظافة المخبز.
وشملت الجهود ضبط 16 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات و14 عدم الإعلان عن أسعار فضلا عن ضبط 11 قضية غش تجاري.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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