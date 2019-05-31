أخبار مصر | وزير التعليم العالي: تقديم كافة التسهيلات للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي: تقديم كافة التسهيلات للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمى والتعليمى مع المملكة العربية السعودية، واستعداد الوزارة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير د. خالد النامي المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، مساء أمس الخميس، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية اللقاء أشاد عبد الغفار بالعلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وخاصة في المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، والتي تتسم بالعمق والتعاون البناء، مشيراً إلى دعم مصر لهذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزاً.

وأكد الوزير على أن الجامعات المصرية حريصة على تحقيق الجودة والإتاحة معاً، وتضم العديد من الكليات الفريدة من نوعها والبرامج المتميزة، والتى تشمل كافة التخصصات العلمية الحديثة.

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وأضاف عبد الغفار أن الفترة القادمة ستشهد استحداث روافد تعليمية جديدة في تخصصات هامة؛ بهدف استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب سنوياً، موضحاً أن الوزارة لديها خطة استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى جامعة الملك سلمان والتي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: (رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ) وبها العديد من التخصصات المتنوعة الحديثة.

ومن جانبه أعلن د.خالد النامى المستشار الثقافي السعودي أنه في إطار العلاقات المصرية السعودية المتميزة، تقدم حكومة المملكة العربية السعودية هذا العام عدد (596) منحة دراسية كاملة للطلاب المصريين الناجحين فى الثانوية العامة للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات.

كما أعرب د. خالد النامي عن اعتزازه بمصر وما يربطها بشقيقتها السعودية من علاقات أخوة، مشيراً إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء د.كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي للوزارة، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالوزارة، وأ/ عبدالله الحمد مدير الشئون التعليمية بالسفارة السعودية.