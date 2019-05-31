أخبار مصر | وزيرة البيئة ومحافظ الجيزة يطلقان استراتيجية تغير المناخ بالجيزة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة ومحافظ الجيزة يطلقان استراتيجية تغير المناخ بالجيزة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن محافظة الجيزة تتنوع عن باقي المحافظات من ناحية الكثافة السكانية والتربة والانشطة الاقتصادية لذا قبلت وزارة البيئة التحدي لوضع إستراتيجية تتحدي تأثيرات تغيرات المناخ حيث ستكون الجيزة نموذج يحتذى به لباقى المحافظات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم إدراج 19 برنامج مقترح لتنفيذه فى كافة مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي من خلال "برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية".

ولفت المحافظ إلى أن هناك خطط ورؤى مستقبلية نعمل على تنفيذها فى إطار الحفاظ على محيطنا الحيوى ومقوماتنا البيئية دون الإخلال بالمكونات التى هى من أصول مقدراتنا الطبيعية مؤكد ان الإضرار بأى منها يعود بالسلب على مجتمعنا إما الأن أو فى المستقبل.

جاء ذلك خلال فعاليات اطلاق استراتيجيه محافظة الجيزة لتغير المناخ والذى شهد حضور الدكتوره منال عوض محافظ دمياط والتى شاركت فى اعداد الاستراتيجيه خلال تواجدها نائب لمحافظ الجيزة ،والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة ،وممثلى الوكالة الالمانية للتعاون الدولى.

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كما أكد محافظ الجيزة فى كلمته خلال الفعاليات ان تم رصد عدد من الاحتياجات تسعى المحافظة إلى توفيرها لرفع كفاءة المنظومه البيئية وتأتى على رأسها انشاء مدفن صحى أمن للتخلص من المخلفات الصلبة حيث لا يوجد بنطاق المحافظة سوى مقلب شبرامنت التابع للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وهو مقلب مكشوف مما يؤدى الى اشتعال المخلفات وحدوث الحرائق به.

وإنشاء مجمع محارق للنفايات الطبية الخطرة مطابق للمواصفات والاشتراطات البيئية والصحية حيث يوجد بمحافظة الجيزة مجمع محارق بشبرامنت تابع لمديرية الشئون الصحية بالجيزة وانشاء خلايا بالمدفن الآمن للتخلص من المخلفات الخطرة ( الصلبة والسائلة) ومنها الرماد الناتج عن حرق المخلفات الطبية الخطرة وكذلك نواتج الفرم والتعقييم الناتج عن جميع المنشأت الصحية وكذلك المخلفات الإلكترونية

وأشار إلى أن المحافظة بحاجة إلى إنشاء مصانع للسماد وتدوير المخلفات البلدية الصلبة لإعادة إستخدامها مرة أخرى والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة والتقليل من كمية المخلفات التى يتم دفنها وكذلك إستخدامها فى إنتاج الوقود الحيوى واخيراً إنشاء مصانع لتدوير مخلفات الهدم والبناء لإعادة إستخدمها مرة أخرى فى عمل بلدورات للأرصفة وبلوكات للمبانى.

كما أكد سباستيان فيلدر نائب مدير التعاون التنموى الالمانى ان التعاون مع محافظة الجيزة فى استراتيجية تغير المناخ كان مثمراً وسوف يتم تدعيم أطر التعاون مجدداً فى مجالات أخرى.

شهدت فعاليات اطلاق استراتيجية محافظة الجيزة حضور المهندس رالف جروتنهوف مدير برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية.