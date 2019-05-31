أخبار مصر | محافظة القاهرة تستعد لعيد الفطر بتكثيف النظافة حول ساحات الصلاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تستعد لعيد الفطر بتكثيف النظافة حول ساحات الصلاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على اللواء عادل ابوحديد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة حول الساحات التى خصصتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، والبالغ عددها 484 ساحة بالقاهرة ، ورفع حالة الطوارئ وإيقاف أجازات عمال النظافة ومديرى الافرع لاستمرار العمل طوال ايام العيد على ثلاثة ورديات يوميا، ومراجعة مستوى النظافة بمحيط المساجد ومختلف الشوارع والميادين بجميع أحياء القاهرة والمحاور والطرق المؤدية إليها.

وكذلك تكثيف النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة استعداداَ لاستقبال زوار العيد، مع تكليف مسئولى الإنارة المركزية بمراجعة إنارة المناطق المحيطة وإنارة مآذن المساجد استعداداَ لاستقبال عيد الفطر المبارك .

ووجه المحافظ اللواء هشام ابو النصر مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق، بتكثيف الحملات على مدار اليوم لضبط الباعة الجائلين ومصادرة معداتهم وبضائعهم، وتطهير الأرصفة وفرض الرقابة قبل وأثناء العيد لمنع قيام بعض المخالفين بعمل تعديات وإشغالات للأرصفة والشوارع، مع التركيز على أماكن دور العبادة بميدان السيدة نفيسة والسيدة عائشة والحسين وجامع عمرو بن العاص والمنشات السياحية وجميع الفنادق المطلة على كورنيش النيل والمناطق الأثرية وميادين العاصمة الرئيسية.

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كما كلف المحافظ مسئولى الإدارة العامة للمرور بتعيين خدمات مرورية بمناطق المساجد وساحات الصلاة والجبانات، وكذلك تكثيف التواجد المروري بالمناطق السياحية ومناطق النوادي وأماكن الترفيه لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ ، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني على مناطق التجمعات الجماهيرية للتصدي لأي مخالفات.

وطالب المحافظ بتفعيل عمل غرفة العمليات المركزية التى شكلتها المحافظة وربطها بكافة الجهات المعنية والمديريات الخدمية التابعة لمحافظة القاهرة، لاستقبال أي شكوى أو طارئ أو مخالفة والتأكد من حلها وتذليلها فى اسرع وقت، مؤكداَ علي رؤساء الأحياء التنسيق بين قيادات الحي بالتناوب، وتواجد مسئول علي مدار اليوم بالكامل والمرور يوميا للمتابعة الميدانية لمراقبة أعمال المبانى المخالفة ورفع أي إشغالات ومتابعة حالة النظافة والتأكد من سير الأعمال، ومتابعة ورصد أي مخالفات بنائية والتعامل معها علي الفور والتصدى لها من البداية وعدم السماح للمخالفين بالاستفادة من مخالفتهم والتعامل بكل حزم ضد البعض المستغلين لفترات الأجازات لإقامة مخالفاتهم.

وأصدر المحافظ تعليماته لمدير مديرية التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة وخاصة الأسواق لضبطها، للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة، مع عمل التنسيق اللازم بمديريتي الطب البيطرى والشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم ومحلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وضبط وإعدام ما هو غير صالح حفاظا على الصحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وطالب بتشديد رقابة بشكل خاص على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها والدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور ووجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج كامل للخبز مطابق للأوزان والمواصفات، وضبط المواعيد الجديدة للمخابز طوال ايام العيد عقب رمضان ، مع زيادة الكميات المعروضة بالمنافذ بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.