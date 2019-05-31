أخبار مصر | "القوى العاملة": تجديد 23 ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال شهر‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": تجديد 23 ألف تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال شهر‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تمكن من تجديد 23 ألفا و322 تصريح عمل للمصريين بالأردن خلال أبريل الماضي، فضلا عن توثيق 43 عقد عمل في قطاعات الزراعة والصيد والفنادق والمطاعم والخدمات.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بالسفارة أشرف الحرايرى أفاد أنه تم تحويل 574 ألفا و642 دولاراً قيمة تحويلات دائمة للرواتب التقاعدية للعمالة المصرية ، فضلا عن 7 ألاف و247 دولاراً المستحقات التي ساهم المكتب في تحصيلها للعمالة المصرية.

وأضاف أن المكتب تلقى 42 شكوى من العمال المصريين، تم حل 15 شكوى، وإحالة شكوتين إلى وزارة العمل الأردنية، ومثلهما للقضاء، ومازال 23 شكوى قيد البحث والدراسة.

كما قام المكتب، باستقبال أكثر من 395 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 300 استفسار قانونى، و22 شهادات مستثمر، و48 شهادة لمن يهمه الأمر، و14 معاملة متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 10 معاملات خاصة بالوزارة، والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات.