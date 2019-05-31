أخبار مصر | ندوة لتوعية 105 ضباط أمن بشركات الحراسة بحقوقهم والتزاماتهم‎ بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة لتوعية 105 ضباط أمن بشركات الحراسة بحقوقهم والتزاماتهم‎ بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ندوة للعاملين بإحدى شركات الأمن والحراسة الكبرى بالمحافظة، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003.

وشارك في الندوة - التي عقدت تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان- 105 ضباط أمن تم تعينهم مؤخرا بإحدى كبرى شركات الأمن والحراسة والتي تعاقدت على تأمين وحراسة المستشفيات العامة بالإسماعيلية.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إن الندوة أجابت على جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المتقدمين لهذه الوظائف من حقوقهم في الإجازات وبدلات الراحة والحوافز والمكافأة والطرق الشرعية للشكاوى العمالية.

وكانت الندوة مثمرة أفادت العاملين الجدد ، وخاصة الذين يخوضون تجربة العمل بالقطاع الخاص لأول مره والذين أرسلوا الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة على هذا الدعم غير المسبوق والعمل الجاد من المسئولين.