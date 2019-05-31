مصر | ضبط مسجلين خطر بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجلين خطر بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 12 كرسي -5 استاند – 2 أسطوانة غاز – مدرج فاكهة– 5 شمسية -2 عربية يد، وبلغ الإجمالي 32 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائى تم ضبط 2 قضية مخدرات – 2 سلاح ابيض – 2 دراجة بخارية – 2 مسجل خطر – 540 مبالغ مالية – 5 مستانف – 18 جزئى – 8 غرامات – جناية – قضيةتسول – سايس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.