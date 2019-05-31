مصر | خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير نحو 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير نحو 3 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير مايقرب من 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت مابين ضبط مخالفات انتظار خاطئ، متنوع، سائقين تحت تأثير المخدرات، حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، الصلاحية الفنية للسيارة، نـمــوذج 125، عدم استخدام حزام الأمان،التصالح الفوري، ( حملة السرفيس، ملصقات ومتعلقات، تجاوز السرعة المقررة، زجاج فامية، وغيرها من المخالفات المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

