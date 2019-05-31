مصر | "غير مطابقة للمواصفات".. إحباط ترويج 66 ألف حجر بطارية ولعب أطفال بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غير مطابقة للمواصفات".. إحباط ترويج 66 ألف حجر بطارية ولعب أطفال بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقطاع أمن الجيزة شركة استيراد وتصدير في منطقة الطالبية لاتهام صاحبها بطرح متنجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط داخلها 55 ألفا حجر بطارية ولعب أطفال، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كانت وردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدتها التحريات بقيام "محمد. ا" 45 سنة، صاحب شركة "الحسين" للاستيراد والتصدير بمنطقة الطالبية، باستيراد رسالة (حجر بطارية – لعب أطفال) غير مطابقة للمواصفات والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، ومداهمة الشركة المشار إليها ومصادرة ما بداخلها.

وتم القيام بحملة من ضباط وأفراد الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين والأغذية استهدفت الشركة وأمكن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش الشركة عُثر على 54 ألفا و960 حجر بطارية، 7 آلاف و800 قطعة لعب أطفال بالإضافة إلى 5040 قطعة سوبر جلو غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بمعرفة مدير أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.