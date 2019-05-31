انت الان تتابع السيسي يعرض رؤية إستراتيجية من 4 نقاط بقمة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السيسي في السعودية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات في حاملات النفط، من جانب جماعات الحوثي، هي أعمال إرهابية تتطلب تدخلا دوليا لمحاسبة الإرهابيين، لعدم تكرارها، وعلينا نحن العرب تحمل المسئولية لمواجهة هذا الإرهاب. وعرض الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية، رؤية من 4 نقاط إستراتيجية لمواجهة الإرهاب، أولها أن تلك القمة تمثل مناسبة مهمة حول تفعيل آلية العمل العربي المشترك. ثانيا: لا بد من دعم السعودية والإمارات في مواجهة أي تهديديات ومواجهة أي تهديدات تهدد المنطقة بشكل عام.

وأوضح الرئيس السيسي أن النقطة الثالثة، في رؤية مصر الإستراتيجية، هي التعامل مع جميع القضايا العربية، وأولها فلسطين، فلا يمكن الاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين، ولا معنى للحديث عن استقرار وهناك أزمات في سوريا ولييبا، فلا بد من تحقيق طموحات هذه الشعوب بعيدا عن تهديدات الإرهابيين وداعميهم. أما