شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص ٣٤٢ ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك فى الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه تم تخصيص ٣٤٢ ساحة لإستقبال المصلين يوم عيد الفطر المبارك والتى تم الإستعداد لها مادياً ومعنوياً بالإضافة إلى تكليف إمامين أحدهما أصلياً والأخر إحتياطياً وعدد من المكبرين لكل ساحة حتي لا تترك الساحات لأصحاب الأفكار المتطرفة والمنحرفة، موضحا أن العيد جعل عيدا لإدخال الفرحة والسعادة على كافة المسلمين مهنئا شعب مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الأوقاف ومحافظ الشرقية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم التنسيق مع مجالس المدن والمحليات لإعداد الساحات من حيث النظافة والفرش مشيراً إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية سوف تعمل بالتنسيق مع الغرف الفرعية الموجودة بالإدارات التابعة لها وذلك للمتابعة والإطمئنان على سلامة المصلين كما أنه تم التشديد على مديري الإدارات بعدم السماح باستخدام ساحات غير معتمدة لأداء صلاة العيد بها بالإضافة إلى إنابة كل مدير إدارة بالصلاة مع رئيس المدينة كل في مركزه.