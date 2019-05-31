شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستعد لعيد الفطر: إلغاء الإجازات وحملات تموينية والتأكد من سلامة المعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إلغاء الإجازات والراحات للمنوطين بسير العمل بكافة الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد ووضع خطة استدعاء الأشخاص المطلوب تواجدهم في تلك الفترة والتأكيد على أماكن إقامتهم.

ووجّه المحافظ بتشكيل غرفة عمليات بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

وكلّف حسين رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بالمظهر الجمالي للمركز من حيث النظافة العامة والإضاءة وإعداد الحدائق، والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات تحدث خلال الأجازة و إزالتها فورًا.

بالإضافة إلى المرور على المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والأسواق والمجازر للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن وتوافر كافة السلع التي تلبي احتياجات المواطنين والتأكيد على سلامة المراسى بالمراكز ومدى صلاحية المعديات والمراكب الشراعية.

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بجانب التنسيق مع إدارة الأوقاف لتجهيز ساحات الصلاة المخصصة والمعلن عنها بمعرفة مديرية الأوقاف مع الاهتمام بنظافة الطرق المؤدية إلى تلك الساحات.

وشدد المحافظ على إزالة أي تعديات واقعة على الأرض الزراعية على وجه السرعة، وشدد على سرعة إزالة أي مباني عشوائية، وبدون ترخيص، أثناء إجازة العيد، وتحويل المخالفين للنيابة، مؤكدًا أنه لا تهاون في ذلك، وسيتم محاسبة المقصرين من الجهات المعنية والأحياء.

كما كلف مديرية التموين بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز، وتكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عالٍ من الجودة على مدار 24 ساعة.... وضرورة اتخاذ مدير مديرية الطب البيطري كل الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر واستمرار العمل بالمجازر طول فترة العيد ومراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها وتلقى الشكاوى من المواطنين والرد عليها.

وبشأن قطاع الكهرباء، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار الـ24 ساعة والتأكد من سلامة المعدات وإيجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائي.