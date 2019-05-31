شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تمديد اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 118 عاملًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وإدارة شركة السويس للأكياس، واللجنة النقابية الإدارية للعاملين بالشركة في تمديد اتفاقية عمل جماعية، وتقضي بصرف بدل ورادي 50% من الأجر الأساسي، ومكافأة الأداء ومقدارها ستة أشهر ونصف الشهر وفقا للمراتب الأساسي، فضلا عن تحديد مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش، ومزايا أخري يستفيد من تلك المزايا 118 عاملا.

ووجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية نصت على صرف مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني، وذلك بواقع نصف شهر علي أساس الأجر الشامل عن كل سنة خدمة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولي، وشهر واحد عن كل سنة خدمة عن السنوات العشر التالية ، وشهر ونصف الشهر عن كل سنة عما زاد عن ذلك.

ويتم الصرف بحد أدني 100 ألف جنيه وأقصي 220 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2016، وتلتزم الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة في أثناء الخدمة وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة، بالإضافة إلى نصيب العامل في الصندوق من مساهمة الشركة إضافة إلي مساهمته أن وجد.

كما نصت الاتفاقية على صرف بدل ورادي 50% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة للعاملين بنظام الورادى المنتظمة (الثلاث أو الأربع ورادي)، ويتم تحديد قائمة العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية، ولا يجوز التغيير أو التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا بقرار من رئيس قطاع الموارد البشرية، ولا يعتد ببدل الورادي المحدد أينما وردت، مع احتفاظ العامل في حقه القانوني في الحصول علي أجر إضافي إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة أو أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية طبقا لقانون العمل.

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كما نصت الاتفاقية على صرف مكافأة الأداء ومقدارها ستة أشهر ونصف الشهر وفقا للمرتب الأساسي، على أن يتم تحديث قيمتها عند تحديث الأجر الأساسي لأي سبب، ويتم صرفها في المواعيد المقررة وفقا لما جري عليه العمل بالشركة.

وبالنسبة للأرباح، نصت الاتفاقية على أن يتم حساب نصيب العاملين في الأرباح السنوية بنسبة 10% من أرباح الموزعة وبحد أقصى 12 شهرا، وذلك طبقا لعناصر الأجر الأساسي وبدل المصنع والعلاوات الخاصة والمنح والمناسبات.

ويستمر صرف الوجبة الإضافية في شهر رمضان من كل عام تعادل 2.5 كيلو جرام لبن من أجود الأنواع.

ويستحق المشرفين بدل التمثيل بواقع 94 جنيها، ورؤساء الأقسام 188 جنيها، والمتميزين 229 جنيها، ومديري المصنع 250 جنيها.

وبالنسبة لحافز الإنتاج يتم احتسابه وفقا للإنتاج، مع مراعاة أن تكون جداول الإنتاج هي أساس التسوية السنوية للحافز، ويراعي إعادة النظر في هذه الجداول كل عام إذا تطلبت ظروف التشغيل ذلك، وتم الصرف في المواعيد المقررة وفقا لما جري عليه العمل بالشركة.

ووقع الاتفاق عن الشركة ناصر علي إبراهيم بصفته المدير التنفيذي، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بالشركة مصطفي عبد الفتاح شعبان بصفته رئيسها.