شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تبحث مع «هواوي» آليات تحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فينسينت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بوفد الشركة، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين في شتى المجالات، وخاصًة التعليمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.

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وأكد عبدالغفار، في بيان الجمعة، على أهمية تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية؛ لمواكبة التغيرات العالمية في مجال ثورة المعلومات واكتساب المعرفة وإداراتها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ هذا المشروع؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصور حول جامعة متخصصة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (ICT) كنموذج فريد في مجال التكنولوجيا، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الشركة في هذا المجال، وذلك في ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات واسعة في هذا المجال الهام، موضحًا أهمية مواكبة التطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية، والاستفادة من التجربة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مقترحات الشركة حول مجالات تمكين التعليم في الدول من أجل تحسين الطاقات الوطنية، واستراتيجية الشركة في تحويل الجامعات إلى جامعات ذكية، مشيرًا إلى مشاركة الشركة في بناء جامعات ذكية، مثل: الجامعة الكندية والبريطانية في مصر، وجامعة KMITL بتايلاند.