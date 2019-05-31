شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام» يشيد بالدعم اللوجستي الإعلامي السعودي بالقمتين العربية والإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية والإسلامية، مبينًا أن عقدها في مكة المكرمة يكسبها أهمية بالغة وكبيرة، حيث تسعى تلك القمم نحو العمل على إيجاد توافق كامل بشأن العديد من الملفات الساخنة، التي سيناقشها القادة والتوصل إلى رؤى وحلول لها.

وأشاد، «مكرم» في تصريحات له اليوم، بالتجهيزات التي تقدمها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، والتي اعتبرها دعمًا لوجستيًا مهمًا لممثلي جميع وسائل الإعلام العربية والدولية المسموعة والمقروءة والمرئية، لينقلوا وقائع وأعمال هذه القمم بكل احترافية ومهنية عالية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل، أمس، المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.