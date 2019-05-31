شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يوجه المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوي لاستقبال احتفالات عيد الفطر وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات ورفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق العامة واتخاذ مايلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وقال «شعراوي»، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار 24 ساعة وتتابع مع غرف عمليات المحافظات حل أي شكاوي عن أي قصور في توفير الخدمات والسلع الحيوية في الأحياء والمدن والمراكز والقرى وتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظات وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين ورفع حالة الاستعدادات لأجهزة هيئات النظافة بالمحافظات خاصة في الساحات المخصصة لصلاة العيد ومراجعة أعمال النظافة حول المساجد في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها وإنارة جميع الطرق.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف التواجد الأمني ووضع الخطط اللازمة لضمان السيولة المرورية، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومصادرة السلع الفاسدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار ومتابعة تشغيل المخابز ومستودعات البوتاجاز مع تكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أية اشغالات في الشوارع ومنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية.