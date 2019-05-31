شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تطلق استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجمعة، استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ. وأكدت وزيرة البيئة، خلال كلمتها، أن محافظة الجيزة تتنوع عن باقي المحافظات من ناحية الكثافة السكانية والتربة والانشطة الاقتصادية، لذا قبلت وزارة البيئة التحدي لوضع استراتيجية تتحدى تأثيرات تغيرات المناخ حيث ستكون الجيزة نموذج يحتذى به لباقى المحافظات.

من جهته، قال محافظ الجيزة إنه تم إدراج 19 برنامج مقترح لتنفيذه في كافة مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي من خلال «برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية».

وأشار إلى أن «هناك خطط ورؤى مستقبلية نعمل على تنفيذها في إطار الحفاظ على محيطنا الحيوى ومقوماتنا البيئية دون الإخلال بالمكونات التي هي من أصول مقدراتنا الطبيعية»، مؤكد أن ا«لإضرار بأى منها يعود بالسلب على مجتمعنا إما الأن أو في المستقبل».

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جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق استراتيجيه محافظة الجيزة لتغير المناخ، والذى شهد حضور الدكتوره منال عوض محافظ دمياط، والتى شاركت في إعداد الاستراتيجيه خلال تواجدها نائب لمحافظ الجيزة، والدكتورة لمياء عبدالقادر نائب محافظ الجيزة، وممثلى الوكالة الالمانية للتعاون الدولى.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم رصد عدد من الاحتياجات تسعى المحافظة إلى توفيرها لرفع كفاءة المنظومة البيئية وتأتى على رأسها انشاء مدفن صحى أمن للتخلص من المخلفات الصلبة، حيث لا يوجد بنطاق المحافظة سوى مقلب شبرامنت التابع للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وهو مقلب مكشوف مما يؤدى إلى اشتعال المخلفات وحدوث الحرائق به، إضافة إلى إنشاء مجمع محارق للنفايات الطبية الخطرة مطابق للمواصفات والاشتراطات البيئية والصحية حيث يوجد بمحافظة الجيزة مجمع محارق بشبرامنت تابع لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإنشاء خلايا بالمدفن الآمن للتخلص من المخلفات الخطرة (الصلبة والسائلة) ومنها الرماد الناتج عن حرق المخلفات الطبية الخطرة وكذلك نواتج الفرم والتعقييم الناتج عن جميع المنشأت الصحية وكذلك المخلفات الإلكترونية.

وأشار إلى أن المحافظة بحاجة إلى إنشاء مصانع للسماد وتدوير المخلفات البلدية الصلبة لإعادة إستخدامها مرة أخرى والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة والتقليل من كمية المخلفات التي يتم دفنها وكذلك إستخدامها في إنتاج الوقود الحيوى واخيراً إنشاء مصانع لتدوير مخلفات الهدم والبناء لإعادة إستخدمها مرة أخرى في عمل بلدورات للأرصفة وبلوكات للمبانى.

من جهته، أكد سباستيان فيلدر نائب مدير التعاون التنموى الالمانى أن التعاون مع محافظة الجيزة في استراتيجية تغير المناخ كان مثمراً وسوف يتم تدعيم أطر التعاون مجدداً في مجالات أخرى.