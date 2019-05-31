إندبندنت: كتاب مفخخ ينفجر فى وجه سيناتور مكسيكية دون إصابات بالغة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت قنبلة بدائية مخبأة فى كتاب فى وجه سيناتور مكسيكية، لكنها لم تتسبب فى جروح خطيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن السيناتور سيتاليلى هيرنانديز التى تمثل مدينة المكسيك فى مجلس الشيوخ تلقت طردا وفتحت ما اعتقدت أنه كتاب مما أدى إلى انفجار الجهاز المفخخ. ووصل لهب الانفجار إلى وجه السناتور البالغة من العمر 29 عاما، مما أدى إلى حروق سطحية، بحسب ما ذكرت صحيفة مكسيكو نيوز دايلى. وتم نقل هيرنانيدز إلى المستشفى للعلاج من الحروق واستنشاق الدخان. Advertisements وقال رئيس المكسيك أندراس مانويل لوبيرز أوبرادور إن الجهاز الذى تلقته هيرنانديز كان قنبلة محلية الصنع هدفها إحداث الضرر. وأضاف أن مكتب المدعى العام يحقق فى الواقعة. وسبق أن خدمت هيرنانديز فى مجلس النواب، الغرفة الثانية للبرلمان فى المكسيك، وهى سياسية يسارية تنتمى للحزب الاشتراكى للرئيس. ونشرت هرنانديز تغريدة فى وقت لاحق أكدت فيها أنها بخير، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ تدابير أمنية وسندع السلطات المختصة للتعامل مع القضية.

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