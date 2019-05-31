مصطفى مدبولى يحضر صلاة الجمعة الأخير بمسجد الحسين نيابة عن الرئيس السيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء صلاة الجمعة الاخيرة من رمضان بمسجد الحسين نيابة عن رئيس الجمهورية . كان رئيس الوزراء قد تفقد تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل.

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