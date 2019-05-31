شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق بسبب ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية. Advertisements وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على القاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 39 درجة للعظمى.

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