شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر بميلانو: نصحنا الفتاة المصرية التى تعرضت للعنصرية بتحرير محضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت القنصلية المصرية بميلانو أنها تتابع عن كثب الشابة المصرية تعرضت للضرب بسبب العنصرية فى ميلانو، وذلك بعد أن توجهت "آية هانى" برفقة خالتها المحجبة إلى مطعم لتطلب شيئا تشربه واستقبلتهما النادلة بشكل غير لائق، مصرة على طلب الطعام ولا يمكن أن تطلب مشروب فقط.

وحاولت آية فهم حالة الغضب التى انتابت النادلة، ولكنها ردت بشكل عنيف "مسلمين إرهابين"، وغادرت الفتاة المصرية وخالتها المكان، وأثناء مغادرتهما قام أحد العاملين بالمطعم بالتعدى جسديا عليهما ودفعهما بقوة خارج المطعم.

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وأكدت القنصلية المصرية بميلانو لـ ”الخليج 365” أنها نصحت الفتاة بتحرير محضر فى ظل وجود شهود على الواقعة مستعدين للإدلاء بشهادتهم.

كما أرسلت القنصلية إلى السلطات مذكرة رسمية ، طالبتها بتحديد ملابسات الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.