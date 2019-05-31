شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما حدث فى 26 رمضان.. العودة من غزوة تبوك ووفاة ابن خلدون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام رمضان.
1-العودة من غزوة تبوك
26 من رمضان 9هـ الموافق 5 يناير631م عودة النبى صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، التى تخلف عن حضورها بعض الصحابة، وحينما عاد النبى دخل المسجد فصلى واعتذر من اعتذر، وكانت حادثة مقاطعة كعب بن مالك وصاحبيه .
2- وفاة ابن خلدون رائد علم الاجتماع
26 من رمضان 808هـ الموافق 16 من مارس 1401م توفى العالم الموسوعى ورائد علم الاجتماع “عبد الرحمن بن خلدون”، الذى تعد بحوثه ودراساته سبقًا فى كثير من العلوم والفنون كالتاريخ والسيرة الذاتية والدراسات التربوية وغيرها.
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