صور.. مطران الكاثوليك يحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة مصر بالمطرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صباح اليوم الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للكاثوليك، بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر وختام الشهر المريمى بكنيسة العائلة المقدسة شجرة مريم بالمطرية، وذلك فى استقبال راعى الكنيسة الأب جورج سليمان وبحضور شعب الكنيسة المحتفل. تخلل اليوم صلاة المسبحة الوردية ومارش كشفى من كشافة الكنيسة ثم صلاة القداس الإلهى الاحتفالى. وتعتبر مغارة العذراء بكنيسة العائلة المقدسة بجوار "شجرة مريم" بالمطرية، أحد أهم المعالم التى زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السيدة العذراء. وتم بناء هيكل بسيط بجوار شجرة مريم فى أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبيرا من مختلف المناطق فى مصر وخارجها، كما اهتم الآباء الكاثوليك اليسوعيون "الجزويت" بزيارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرية، فشيدوا كنيسة كاثوليكية باسم العائلة المقدسة، وقام بتكريسها المطران جيدو كوربلى، فى نوفمبر 1891، لتكون الكنيسة بشكلها الحالى.

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