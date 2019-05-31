رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بالحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أدي المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وألقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، حيث أكد خلالها فضل وبركة ليلة القدر العظيمة من شهر رمضان الكريم.

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وأوضح أن رب العزة يفتح أبواب المغفرة والرحمة فى هذه الأيام التى نمر بها من الشهر الكريم، مضيفا أن من فضائل ليلة القدر هو فتح باب العفو والمغفرة للعباد من قبل رب العباد.

واستشهد وزير الأوقاف بالعديد من الأحاديث النبوية والقدسية عن فضل شهر رمضان وليلة القدر، مشيرا إلى أن ليلة 27 من رمضان والتي نحن بصددها الليلة ربما تكون بأذن الله ليلة القدر المباركة وعليه فنحن فى حاجة إلى الدعاء.

وأكد ضرورة سلام القلب وصلة الأرحام والاقتداء برسول الله من أجل استقبال ليلة القدر، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم والحديث النبوي والقدسي على ضرورة صلة الأرحام .