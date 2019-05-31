محافظ الشرقية: لن نقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء دون تشطيب الواجهات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ لمتابعة موقف المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بعدد من الملفات المهمة، التى كلف بها الرئيس السيسي ، ويأتي على رأسها، سرعة الانتهاء من تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضي، مع منع أى تعديات جديدة، وكذا الاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين، وكذا تنفيذ تكليف طلاء المبانى، المبنية بالطوب الأحمر، والاستغلال الأمثل لممتلكات المحافظة، مع بدء الاهتمام برصف وتطوير الطرق الداخلية بالمراكز المختلفة، وكذا توفير السلع الأساسية بالمنافذ، وضبط الأسواق.

وخلال الاجتماع ، استعرض المحافظ إجمالي عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها بالمحافظة بواقع 29 كنيسة، مشيراً إلى أن عدد الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها يبلغ 66 كنيسة، والإجراءات تتم لاستكمال تقنين أوضاع باقى الكنائس.

كما أشار الدكتور ممدوح غراب إلى أعداد المباني غير منتهية التشطيب الخارجي بدائرة المحافظة، والتي تم حصرها حتى نهاية أبريل 2019، لافتاً إلى أن المحافظة أنذرت أصحاب العقارات القائمة بالفعل والصادر لها شهادة صلاحية، ومنحتهم 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم بتشطيب الواجهات الخارجية، وشدد على أنه لن يتم قبول أي طلبات للتصالح بشأن مخالفات البناء دون تشطيب الواجهات.

كما استعرض المحافظ الجهود التي بٌذلت لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، حيث تبلغ الكميات المتولدة يومياً من المخلفات بالمحافظة نحو 4400 طن، وأشار إلى موقف مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة والتي تشمل مصنع الزقازيق على مساحة 5 أفدنة بطاقة انتاجية تبلغ 240 طنا / يوم، ومصنع بلبيس على مساحة 5 أفدنة بطاقة انتاجية 80 طنا / يوم، ومصنع أبو كبير على مساحة 5 أفدنة أيضاً بطاقة انتاجية 80 طنا /يوم.

ونوّه الدكتور ممدوح غراب، خلال الاجتماع، إلى جهود المحافظة في تطوير منظومة النظافة، وفي هذا الصدد قال: تم إنشاء وحدة التدخل البيئي السريع للتخلص من التراكمات، حيث قامت الوحدة بنقل حوالي 24 الف م2 من التراكمات القديمة، وتم تقسيم منظومة العمل إلى ثلاث ورديات وتقسيم المدن والأحياء إلى ثلاثة قطاعات، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع عدد 133 جمعية أهلية للعمل بمنظومة النظافة لجمع القمامة بنطاق الوحدات المحلية والقرى التابعة لها من المنبع، لتؤدي الخدمة لعدد 200 قرية بنطاق المحافظة، كما تم تفعيل منظومة الجمع المنزلي بعدد من مراكز المحافظة بالمشاركة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

كما قدم محافظ الشرقية تقريراً عن إجمالي الشكاوى الواردة على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية بدءاً من مطلع سبتمبر 2019 حتى نهاية مايو الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى 7809 شكاوى، نٌفذ منها 7391 شكوى، لافتاً إلى أنه عقد 13 لقاء جماهيرياً خلال الفترة من مطلع سبتمبر 2018 حتى نهاية أبريل 2019 بناءاً على طلب المواطنين.

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وخلال الاجتماع، عرض المحافظ تقرير متابعة لموقف تقنين أراضي الدولة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طلبات التقنين بلغ 26129 طلباً ، مشيرا إلى أن إجمالي حالات التعدي على أراضي الدولة بالمحافظة 72001 حالة.

كما تمت الإشارة إلى موقف مشروعات هيئة الأبنية التعليمية حيت يبلغ عدد المدارس الجاري إنشاؤها 101 مدرسة بإجمالي 2107 فصول دراسية، وجار الصيانة في عدد 31 مدرسة، كما استعرض المحافظ موقف البناء العشوائي بالمحافظة حيث بلغت التعديات خلال الفترة من مطلع يناير 2019 حتى منتصف مايو الجاري 1435 حالة، أزيل منها 1166 حالة بنسبة 81%، وسيتم استكمال إزالة باقى التعديات.

كما عرض المحافظ موقف الطرق المطلوب رفع كفاءتها وصيانتها، حيث أشار إلى أنه جار تنفيذ عدد 13 مشروعاً بإجمالي أطوال 151.5 كم بتكلفة مالية 1.375 مليار جنيه، مؤكدا أنه جارٍ تنفيذ مشروعات بإجمالي 43.5 كم بتكلفة مالية 93 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الطرق المطلوب رفع كفاءتها تبلغ 50 طريقا بإجمالي أطوال 450 كم.

واستعرض المحافظ موقف تطوير المحاور المرورية والتي تمثلت في تطوير منطقة الغشام/ طلبة عويضة / حتى موقف ميت غمر بتكلفة مالية 21 مليون جنيه، وتطوير وازدواج طريق كفر أبو حسين لفك الاختناقات وخلق محاور مرورية جديدة، وطرق هرية القديم، وطريق الأحرار حتى كوبري شرويدة، وتطوير طريق كورنيش بحر مويس من أمام المحافظة حتى الجامعة.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى جهود تطوير الأحياء والمناطق، مثل منطقة القناطر التسعة، وترعة المسلمية، وترعة مشتول، وحي مبارك، وكفر الإشارة، ومنطقة عبد السلام عارف، كما استعرض موقف العقود المؤجرة على مستوى محافظة الشرقية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم حصر ومراجعة العقود وبلغ إجمالي عدد العقود المؤجرة 6186، من بينها عقود إيجار قديم، وجديد وإيجار مفروش، وأحكام تجارية، وحق انتفاع وإيجار تمليكي.

وفي ختام اللقاء، أشار المحافظ إلى عدد من المطالب والتي تمثلت في التعاقد على عدد 500 عامل نظافة و 100 سائق، وتدبير اعتماد مالي لاستكمال ازدواج طريق الزقازيق - أبو كبير بطول 23 كم، وكذا تدبير اعتماد مالي لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظة، ودعم منظومة النظافة وذلك لإنشاء عدد 2 مدفن صحي و 2 مصنع تدوير قمامة طاقة المصنع 5 خطوط بمنطقتي بلبيس والحسينية.

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