في يوم.. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و27 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات عدة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4612 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2051 تجاوز السرعة المقررة، بالإضافة إلى 27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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