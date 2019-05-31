ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير لتلاعبه في المستندات للتهرب من الجمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير، لاتهامه بالتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك، وتقديم فواتير مثبت فيها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقة بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام مسؤولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بالحي السابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ملك أحد الأشخاص "حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، 45 سنة، مقيم بذات العنوان، بالتلاعب في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك من خلال تقديم فواتير مثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقة بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمُخالفة للقانون.

وتقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية، بالاشتراك مع لجنة مُختصة من مفتشي مصلحة الجمارك استهدفت مقر الشركة وأمكن ضبط المسئول عنها، وضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكابه لوقائع التهرب الجُمركي حيث قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ مليون ومائة وخمسة وستون ألف جنيه، وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.