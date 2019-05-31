ضبط عامل بمدرسة حول مسكنه لورشة تصنيع أسلحة نارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بأسيوط.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام عامل بإحدى المدارس بأسيوط، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط تم استهداف المذكور بمسكنه وضبطه وبحوزته طبنجة عيار 9مم، عدد "3" طبنجة صوت تحت التعديل لإطلاق الأعيرة النارية، عدد ( 17 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة، عدد (9) خزينة أسلحة نارية، عدد (2) هاتف محمول، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، الأدوات المستخدمة في التصنيع.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وقيامه بإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع وتعديل محدثات الصوت لأسلحة صالحة لإطلاق الأعيرة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.