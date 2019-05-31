محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً؛ لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين في استخراج تصاريح العمل.
جاء ذلك في إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بتقديم كل التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل بالإدارة العامة لتصاريح العمل بدءا من ثاني أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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