بحجم تعاملات 3 مليون جنيه.. ضبط موظف لاتهامه بالاتجار في العملة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في العملة بمساعدة شقيقه في الخارج.

تمكن فرع الإدارة بشمال الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (موظف- مقيم أبوقرقاص بمحافظة المنيا) لقيامه بالاشتراك مع شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الثاني الذي يقوم بإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الأول بأحد البنوك بالمنيا الذي يقوم بسحبها وتسليمها لذوي العاملين بالخارج مقابل راتب شهري فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (3,500,000 - ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنية مصري).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.