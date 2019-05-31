لمشاركتهم الاحتفال بالعيد.. وفد من الداخلية يزور مرضى 8 مستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نظَّم وفد من ضباط قطاع المشروعات والتنمية، ومشرفي منظومة أمان الخير بوزارة الداخلية، زيارة إلى المرضى بكل من مستشفيات "57357، قصر العيني، أبو الريش للأطفال، المعهد القومي للأورام، الحسين الجامعي، أحمد ماهر، مجدي يعقوب بأسوان، الأورمان للأورام بالأقصر" للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل.

ووزع الوفد خلال هذه الزيارات كحك عيد الفطر على المرضى، داعيا لهم بسرعة الشفاء.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية لتحقيق التواصل مع كافة أطياف الشعب من خلال القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية ومشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبات.