تنفيذ 32 حكما قضائيا وإزالة 32 حالة تعد في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت أجهزة الأمن بالجيزة حملاتها المكبرة لفرض السيطرة الكاملة وإزالة الإشغالات بشارع عثمان محرم في دائرة قسم شرطة الطالبية. شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة بالإضافة إلى إدارتي شرطة المرافق والحماية المدنية. Advertisements أسفرت الحملة عن إزالة 32 حالة تعد على الطريق العام، وضبط قضيتي مخدرات وقطعتي سلاح وقضية تسول. كما شملت الجهود برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة القبض على مسجلين اثنين خطرا وتنفيذ 32 حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ عرضهم على النيابات المختصة.

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