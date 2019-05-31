ضبط صاحب شركة ملابس لاتهامه بالنصب على راغبي الحج بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر لأداء فريضة الحج.

تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من مواطن بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية ضد أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 20 ألف جنيه من أصل مبلغ 190 ألف جنيه مقابل تسفيره وزوجته لأداء فريضة الحج في العام الماضي وقيامه بإحضار تأشيرات زيارة لهما وليست تأشيرة حج ولم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه لأصحابها.

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أكدت تحريات فرع الإدارة صحة البلاغ وأسفرت عن قيام، صاحب شركة ملابس جاهزة، 50 سنة، مقيم بدائرة قسم ثان شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر لأداء فريضة الحج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك وقيامة بإعداد وتوزيع إعلانات ودعاية بزعم قدرته على إحضار تأشيرات الحج لمن لم يصبه القرعة لجذب ضحاياه ومنهم الشاكي حيث قام بالاستيلاء منه على 20 ألف جنيه من أصل 190 ألف جنيه مقابل تسفيره وزوجته لأداء فريضة الحج في العام الماضي، ولم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكيان .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكيان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.