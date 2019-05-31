مصر | سقوط أحد العناصر الإجرامية بالطالبية بحوزته 5 أسلحه نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط أحد العناصر الإجرامية بالطالبية بحوزته 5 أسلحه نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته 5 قطع سلاح نارى وذخائر بقصد الإتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة قيام سائق، مقيم بدائرة القسم،سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات"، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش، طبن، 20 طلقة خرطوش.

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.