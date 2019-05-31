مصر | ضبط موظف لتجميعه وشقيقه 3 مليون من مدخرات العاملين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط موظف لتجميعه وشقيقه 3 مليون من مدخرات العاملين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بشمال الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، موظف، مقيم أبوقرقاص بمحافظة المنيا، لقيامه بالإشتراك مع شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال الثانى الذى يقوم بإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الأول بأحد البنوك بالمنيا الذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل راتب شهرى فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

بمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الثانى تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنية مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.