مصر | وفد من "الداخلية" يزور مستشفيات القصر العيني والأورام و75375 "صور"

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استمرارًا لدعم رجال الشرطة بوزارة الداخلية لمرضى السرطان والمستشفيات، استقبلت بعض المستشفيات بمحافظه القاهرة وفد من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة. وجاء ذلك ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية لتحقيق التواصل مع كافة أطياف الشعب من خلال القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية ومشاركة المواطنين الإحتفال بتلك المناسبات.

زار وفد من ضباط قطاع المشروعات والتنمية ومشرفي منظومة آمان الخير بوزارة الداخلية، مستشفيات 57357، القصر العينى، أبوالريش للأطفال، المعهد القومى للأورام، الحسين الجامعى، أحمد ماهر، مجدى يعقوب بأسوان، الأورمان للأورام بالأقصر؛ للاطمئنان على حالتة المرضى الصحية وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم الشفاء العاجل.