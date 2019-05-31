مصر | عاجل.. العمل بالإدارة العامة لتصاريح العمل بدءا من ثاني أيام عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العمل بالإدارة العامة لتصاريح العمل بدءا من ثاني أيام عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة إبتداءً من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة مساءً وذلك لإستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء أجازة العيد والراغبين في استخراج تصاريح العمل.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد في استخراج تصاريح العمل لهم.

