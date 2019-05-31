مصر | "خلافات جيرة".. إحباط مشاجرة بالأسلحه النارية فى قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلافات جيرة".. إحباط مشاجرة بالأسلحه النارية فى قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بمحافظة قنا وضبط 6 أشخاص بحوزتهم 4 قطع سلاح ناري.
عقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بقنا أسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 أشخاص طرفى النزاع وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية- 2 بندقية رصاص)وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمــــن قنا قيام أفراد عائلتين بناحية العزيزية بدائرة مركز شرطة دشنا،بإعداد وتجهيز أسلحة نارية بقصد التشاجر فيما بينهم لخلافات الجيرة.
عقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بقنا أسفرت جهودها عن ضبط عدد 6 أشخاص طرفى النزاع وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية- 2 بندقية رصاص)وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.