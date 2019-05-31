مصر | "خلافات جيرة".. إحباط مشاجرة بالأسلحه النارية فى قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلافات جيرة".. إحباط مشاجرة بالأسلحه النارية فى قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بمحافظة قنا وضبط 6 أشخاص بحوزتهم 4 قطع سلاح ناري.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمــــن قنا قيام أفراد عائلتين بناحية العزيزية بدائرة مركز شرطة دشنا،بإعداد وتجهيز أسلحة نارية بقصد التشاجر فيما بينهم لخلافات الجيرة.