شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتب رعاية المصالح الإيرانية: مصر أحد أركان العالم الإسلامي القادرة حل الخلافات بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، ناصر كنعاني، إن الأزهر الشريف انطلاقا من مكانته التاريخية يستطيع أن يقوم بجمع شمل المسلمين من خلال عقد جلسات مشتركة لعلماء العالم الإسلامي من كل الفرق بهدف الحد من النزاعات المذهبية والتركيز على المشتركات الدينية، مشيرا إلى أن مصر تعد أحد أركان العالم الإسلامي القادرة على المساعدة في حل الخلافات الداخلية بالمنطقة مبنیة علی موقفها الرسمی بالتمسك بالحل السياسي للأزمات، جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

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وأضاف «كنعاني»، أن الحقوق المشروعة والقانونية للشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أن أمريكا غير مؤهلة للقيام بأي دور في حل القضية الفلسطينية، التي تتعرض لمؤامرة «صفقة القرن» حيث اتخذت واشنطن خطوات فعلية في تنفيذها دون الإعلان عنها بنص واضح من خلال الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، فضلا عما فعلته بهضبة الجولان السورية المحتلة بإعلانها سيطرة تل أبيب عليها، مشيرا إلى أن صفقة القرن ليست محاولة سياسية وأمنية فقط ولكنها محاولة لتسيطرَ إسرائيل على اقتصاد المنطقة.

وحول التوترات بين بلاده وأمريكا، قال «كنعاني»، إن الضغوط والتهديدات من قبل الحكومة الأمريكية الحالية ضد طهران لها ارتباط وثيق بقضية فلسطين ومشروع أمريكا لتنفيذ صفقة القرن، حيث يعد انسحاب أمريكا أحادي الجانب من الاتفاق النووي هو انتهاك قانوني صارخ للقانون الدولي، مشيرا إلى أن أمريكا عقب هذا الانسحاب قامت بتطبيق أقصى العقوبات والضغوط ضد إيران بشكل جنوني، فيما اعتبرها بأنها «إرهاب اقتصادي»، مشيرا إلى أن أمريكا تفتعل الأزمات المتتالية على الدول سواء الصين، إيران، روسيا، كوبا، فنزويلا، كوريا الشمالية.

وأشار إلى أن تصوير إيران كمصدر للتهديد ووضعها كبديل لإسرائيل هو جزء من صفقة القرن وتمهيد لحذف طهران كرادع لتنفيذ تلك الصفقة، لافتا إلى أن بلاده تعتقد بضرورة خلق أفضل العلاقات مع جيرانها الحدوديين والإقليميين المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير.