شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان في القاهرة: طوكيو تدعم اصلاح التعليم الابتدائي والثانوي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير اليابان في القاهرة، ماساكي نوكى، إن اليابان تقوم بدعم اصلاح التعليم الابتدائي والثانوي كإحدى أولويات خطة التنمية، مشيرا إلى أن بلاده منذ عام 2016، تقدم الدعم لاصلاح نظام التعليم في هاتين المرحلتين من خلال اطار العمل الخاص بالشراكة المصرية اليابانية للتعليم، حيث تم افتتاح 35 مدرسة مصرية يابانية جديدة في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة في التعليم على النسق الياباني.

وأضاف: «يعتمد التعليم على تنمية المهارات الغير معرفية، مثل التعاون والقدرة على التخطيط ومراعاة الاخرين والاحساس بالمسؤولية، بالإضافة إلى القدرات الأكاديمية، عن طريق مشاركتهم في أنشطه قيادية يوميًا واجتماعات داخل الفصل مما يبرز القيم الايجابية للسلوكيات والمهارات الحياتية، والتي تسمى بالتوكاتسو»، مشيرا إلى أن هناك دعم من خلال اتفاقية القرض الميسر والموقعة في فبراير 2018، بقيمة 170 مليون دولار.

وتابع أن عام 2019 هو عام التعليم في مصر، وهو عام هام للبلدين، حيث أن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما تعتزم اليابان استضافة قمتين وهم اجتماعات مجموعة العشرين في شهر يونيو ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية أفريقيا في شهر أغسطس.