شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة العلميين يخاطب النقيب للمثول للتحقيق.. و«المليجي»: نعمل على حل أزمة المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مجلس نقابة العلميين، الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، في خطاب رسمي، المثول أمام لجنة التحقيق التي شكلها المجلس، بناء على قرارات الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة بتاريخ 12 أبريل الماضي، وتعقد جلسة التحقيق يوم السبت المقبل، الأول من يونيو 2019، بمقر النقابة العامة.

وأوضح مجلس النقابة، في خطابه للنقيب السابق، أن لجنة التحقيق تم تشكيلها من الدكتور عبدالحميد محمد الكباش، رئيسا، والدكتور السعيد شعبان شمس الدين، والدكتور مصطفى أحمد فرغلي، عضوين، وأشار المجلس في الخطاب إلى أنه في حالة التخلف عن الحضور فإنه يُعتبر ما نسب له من مخالفات ثابت في حقه، وللمجلس الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا.

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يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة العلميين قد وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، النقيب العام، واحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالستار المليجي أنه يعمل على حل أزمة المعاشات التي لم تصرف منذ عدة شهور، وطالب المليجي الأعضاء المستحقين للمعاش، بإرسال بياناتهم على رقم «واتس آب» لصرف معاشاتهم المتوقفة، بسبب عدم تمكينه من الحصول على كشوف أسماء المستحقين، موضحا أن مجلس النقابة الذي يسيطر على المقرات يرفض تسليم تلك الكشوف له، حتى يتمكن من حل مشكلة المعاشات.

وأضاف أن عدد المستحقين للمعاش نحو 12 ألف عضو، ووريث بإجمالي مليون و200 ألف، وتابع: «السبب في العطل أنّي ممنوع من دخول النقابة، مفيش تحت إيدي الكمبيوتر أو الحسابات التي يتم بناء عليها الصرف إلكترونيا، المجلس احتل النقابة ومنع النقيب من ممارسة مهامه، هذا هو سبب العطل وليس لأسباب مالية، والمبلغ متوافر في حسابات النقابة».