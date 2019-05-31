شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن مجموعة إرشادات حول كيفية التعامل مع دودة الحشد الخريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومعهد وقاية النباتات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، الخطوات الأساسية في إدارة دودة الحشد الخريفية والتحكم والسيطرة على نشاطها للحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعي.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بالوزارة، إن خطوات التعامل شملت ما يلي:

أولا – المنع والحماية: وتمثل في أغلب الأحيان في الوسائل الزراعية وإزالة العوائل المصابة والمنزرعة في غير الميعاد المناسب

ثانيا- المتابعة والملاحظة: تتمثل في متابعة المحصول ورصد ما يحدث به من تغييرات، وتشخيص المشكلة وتحديد الأهمية الاقتصادية للآفة والحد الاقتصادي للضرر ثم اتخاذ قرار المكافحة.

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ثالثا- التدخل: تتمثل في تحديد الوسيلة المثلى للمكافحة ووقت التدخل وتبدأ باستخدام الاعداء الحيوية ( التريكوجراما والمتطفلات والمفترسات والفيروس المتطفل على دودة الحشد الخريفية (NPV ).

وأضاف عبدالمجيد أن برنامج المكافحة باستخدام المبيدات يجب أن يراعي في اختيار المبيد العمر النباتي والعمر اليرقي في حالة البادرات والنموات الحديثة ووجود لطع البيض أو فقس حديث أو العمر اليرقي الثاني يتم استخدام احد المبيدات الحيوية مثل«BT»وفي الإعمار الوسطيه يستخدم مبيد «الأماميكتين بنزوات» وفي حالة وجود إعمار متقدمه الرابع حتي السادس.

يستخدم مبيد «الكلوروبيريفوس» وفي جميع الأحوال لايسمح بجمع كيزان الذرة أو دخول حيوانات المزرعة إلى الحقل قبل مرور أسبوعين من الرش، وسوف تتم عمليات إطلاق طفيل«التريكوجراما» في حقول قصب السكر والذره فورا مع إمكانية استخدام بعض الوسائل الميكانيكية في حالة الإصابات المحدودة.

وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى أن وزير الزراعة وجه باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الحشرة مع التوعية المستمرة للمزراعيين والتواجد الميداني معهم لمساعدتهم في أعمال المكافحة.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أصدرت بيانا، الخميس، حول توصيات لجنة تسجيل الآفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال دودة الحشد الخريفية بعد أخذ عينة حشرية من أحد حقول الذرة الشامية في قرية العقبة بمركز كوم امبو بأسوان وقام معهد بحوث وقاية النبات بتعريف العينة ظاهريا على أنها دودة الحشد الخريفية كما تمت المطابقة بتقنية البصمة الوراثية.