شكرا لقرائتكم خبر عن «قرفنا».. حملة إلكترونية للقضاء على القمامة بالعبور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراكم للقمامة في بعض الأحياء، وتواجد للباعة الجائلين في ميادين وشوارع رئيسية، انبعاث أدخنة حرق القمامة بجوارعدد من الأحياء، تواجد ورش لإصلاح السيارات والمحال التجارية في الأدوار الأولى ببعض العقارات، دفع ذلك أهالي وسكان مدينة العبور بمحافظة القليوبية لتدشين حملة (#قرفنا) على موقع التواصل الاجتماعي وذلك لتوثيق المخالفات بالصور، ومطالبة رئيس جهاز المدينة بسرعة التحرك لإزالتها.

بالتزامن مع شهررمضان، شهدت بعض الأحياء تراكم للقمامة بصناديق القمامة وبجوارها، بالإضافة إلى تواجد القمامة على الأرصفة الفاصلة لجانبي الشارع، بالإضافة إلى تواجد كثيف للباعة الجائلين على الطريق الرئيسي للعبور وفي الشوارع الداخلية، ورغم تقديم السكان لعدد من الشكاوى لجهاز المدينة واستجابة الجهاز لبعض لشكاوي بالحملات إلا أن السكان طالبوا جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة المعنية بعمل حملات أكثر فاعلية للقضاء على الباعة الجائلين بالأحياء، وعدم السماح لتواجد ورش أو محال تجارية بجوار الكتلة السكنية.

محمد هيكل، أحد سكان مدينة العبور بالحي الاول ومن مؤسسي الحملة، قال إن الحملة تهدف إلى الضغط على المسؤولين بمدينة العبور وهيئة المجتمعات العمرانية للنظر لشكاوى أهالي العبور المدينة ونشر صور المخالفات على وسائل التواصل الاجتماعي مصحوبة بهاشتاج (#قرفنا) تعبيرا عن غضب السكان بسبب زيادة معدل المخالفات بالمدينة.

وأضاف أن عدد من أحياء المدينة شهدت تواجدا كثيفا للباعة الجائلين خاصة بالحي الأول، بالإضافة إلى السماح لأصحاب العقارات فتح الأدوار الأولى محلات بالمخالفة بقانون هيئة المجتمعات العمرانية، ومع بداية شهر رمضان شهد الحي تراكم للقمامة في الشارع الرئيسي له وبعض الشوارع الجانبية.

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وأوضح هيكل أن السكان تقدموا بالعديد من الشكاوى لجهاز المدينة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وهناك حملات عديدة أعدها الجهاز لرفع الباعة إلا أن الحملات لا يستمر مفعولها، حيث يتمكن صاحب المحل من إعادة فتح محله أو يعود الباعة الجائلين مرة أخرى لمكانهم.

حملة نظافة بمدينة العبور

حملة نظافة بمدينة العبور

حملة نظافة بمدينة العبور

حملة نظافة بمدينة العبور

رصدت «المصري اليوم» تراكما للقمامة في مناطق الحي الأول والشباب والتاسع. وأشار حسن محمد، أحد سكان منطقة الحي التاسع، إلى تواجد القمامة بشكل كثيف بجوار صناديق القمامة بالحي خاصة خلال الأسبوع الحالي، وأن سيارات رفع القمامة لم تأتي على مدار خمسة أيام مما أدى لانبعاث الروائح الكريهة.

وأشار هاني السيد، أحد سكان منطقة الشباب، إلى تواجد للباعة الجائلين على أرصفة شارع الشباب وقيام الحي برفع الإشغالات إلا أن الباعة يعودوا مرة أخرة، وأوضح سيد حسن أن الحي الثاني شهد عدد من الحملات على الباعة الجائلين إلا أن البعض مازال موجودا ويعود فور انتهاء الحملة.

من جانبه، أوضح أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، أن الجهاز لديه إجراءات محددة لرفع القمامة التي تتولى رفعها عدد من الشركات التي تعمل يوميا على رفع القمامة وتنظيف الصناديق، وفي حالة تواجد أي شكوى يتم التعامل معها، وفي حالة وجود تقصير من الشركة يتم التواصل معها ومعالجة التقصير، مشيرا إلى أن مواعيد رفع القمامة في شهر رمضان تختلف نظرا لعملهم ليلا وفي الفجر، ولكن العمل مستمر في تنظيف ورفع القمامة.

وعن الباعة الجائلين، أكد أن الجهاز يعد حملات دورية بالتعاون مع شرطة التعمير لرفع الإشغالات والباعة الجائلين والمحال المخالفة، إلا أنه بعد نهاية الحملة يعود البائع أو يعود صاحب المحال المخالف للعمل بعد فض الشمع الأحمر، ورغم عمل محضر له إلا أنه يعود للعمل مرة أخرى، ولتلافي ذلك أكد أن جهاز مدينة العبور قرر تطبيق المادة 16 والمادة 17 من اللائحة العقارية على الملاك المخالفين وخاصة ممن حولوا نشاط قطعة الأرض من سكني إلى تجاري، فتم بالفعل إرسال 20 خطابا لملاك 20 قطعة خاصة بالحي الأول لمطالبتهم برفع المخالفة وفي حالة عدم تسوية المخالفة سيتم سحب قطعة الأرض منه وتطبيق اللائحة العقارية عليه.