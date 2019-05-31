شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تقديم كافة التسهيلات للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمى والتعليمى مع المملكة العربية السعودية، واستعداد الوزارة تقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وأشاد «عبدالغفار» خلال استقبال الدكتور خالد النامي المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة، بمقر الوزارة، بالعلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وخاصة في المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، والتي تتسم بالعمق والتعاون البناء، مشيراً إلى دعم مصر لهذه العلاقات واستمرارها والوصول بها إلى مستوى أكثر تميزاً.

وأكد الوزير في بيان الجمعة، على أن الجامعات المصرية حريصة على تحقيق الجودة والإتاحة معاً، وتضم العديد من الكليات الفريدة من نوعها والبرامج المتميزة، والتى تشمل كافة التخصصات العلمية الحديثة.

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وأضاف «عبدالغفار» أن الفترة القادمة ستشهد استحداث روافد تعليمية جديدة في تخصصات هامة؛ بهدف استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب سنوياً، موضحاً أن الوزارة لديها خطة استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى جامعة الملك سلمان والتي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، وبها العديد من التخصصات المتنوعة الحديثة.

من جانبه، أعلن الدكتور خالد النامى المستشار الثقافي السعودي أنه في إطار العلاقات المصرية السعودية المتميزة، تقدم حكومة المملكة العربية السعودية هذا العام عدد 596 منحة دراسية كاملة للطلاب المصريين الناجحين في الثانوية العامة للدراسة في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات اعتبارا من العام الدراسي الجديد.

كما أعرب النامي، عن اعتزازه بمصر وما يربطها بشقيقتها السعودية من علاقات أخوة، مشيراً إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي للوزارة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بالوزارة، وعبدالله الحمد مدير الشؤون التعليمية بالسفارة السعودية.